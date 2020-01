Niño vence el cáncer y así lo celebran sus compañeros

John Oliver Zippay se sometió a su última quimioterapia el 26 de diciembre del 2019, tras ser diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda desde el 2016. Tres años después, el niño de 6 años por regresó a la escuela victorioso, donde fue recibido con aplausos por sus compañeros. La tierna escena quedó registrada en video.

Los estudiantes y todo el personal del colegio católico St. Helen, en Ohio, Estados Unidos, se formaron para hacerle una ovación a su regreso a las aulas, luego de unas merecidas vacaciones en las que por cierto, le ganó la batalla al cáncer a pesar de que su enfermedad comenzó a desarrollarse cuando apenas tenía 3.

Un niño de 6 años venció al cáncer y así le aplaudieron

Luego de recorrer la fila de estudiantes, el niño se encontró con su madre, Meghan Zippay, a quien dio un fuerte abrazo. El emotivo momento se hizo viral en redes sociales, donde los internautas comentaron su admiración por el menor de edad, quien caminó como todo un héroe por el pasillo del sitio donde ya n deberá salir para ir al hospital.

“Tenía un metaport en el pecho, por lo que no pudo hacer ninguna actividad física durante tres años. Así que fue difícil para él, tuvo que sentarse para la clase de gimnasia y otras cosas”John Zippay, padre del menor.

De acuerdo con el director del colegio, para sus compañeros fue difícil tener que ver a John enfermo, ir y venir al salón por chequeos, sentado en gimnasia porque no podía realizar muchas de las actividades físicas, pero todos estaban muy felices de encontrarse con un niño sano, renovado y lleno de energía.

John Oliver Zippay received a standing ovation when he returned to school in Newbury, Ohio, a few weeks after finishing his final round of chemotherapy. 😭❤️ pic.twitter.com/9jhdNy4u1L

— ABC 13 News – WSET (@ABC13News) January 13, 2020