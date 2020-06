“No es abuso de autoridad, es asesinato”: Guillermo del Toro exige justicia por Giovanni

El director de cine, Guillermo del Toro, se manifestó este jueves a través de sus redes sociales frente al caso de Giovanni López, donde indicó que a más de un mes no se han dado respuestas, ni arrestos.

“A más de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido -la locura absoluta- es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud publica”, escribió en su cuenta de Twitter.