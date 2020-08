No asistir a escuelas afecta fuertemente a alumnos: Investigadora

La investigadora del departamento de investigaciones educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, advierte que el no asistir a los planteles educativos afecta fuertemente a los estudiantes, ya que tiene impacto en la sociabilidad e interacción con compañeros y maestros.

La pandemia de coronavirus ha obligado al mundo a tomar medidas para evitar que se propague la enfermedad, por lo que la modalidad de educación en línea es una realidad que se debe afrontar.

La investigadora en entrevista para Aristegui Noticias, indicó que la dinámica educativa actual es totalmente inesperada ya que obedece a las medidas sanitarias por la pandemia de coronavirus, por lo que considera que hay un reto grande en materia educativa.

Agregó que este problema impacta en estudiantes de todas las edades y de todos los niveles educativos, por lo que incluso los estudiantes de universidad pueden tener estragos derivados de la modalidad en línea.

“El no ir a la escuela afecta a los niños, el no contar con una interacción, el no tener esa sociabilidad que existe en la escuela, el contacto con otros niños”.