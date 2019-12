No deben privar criterios morales en definición para CEDH: Lucero Circe

Morelia, Michoacán.- No deben privar los criterios morales en la definición del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en donde lo que debe prevalecer es la agenda de cumplimiento a los tratados internacionales, la reforma constitucional de 2011, las leyes y la amplia defensa de los derechos de mujeres y hombres en Michoacán.

Así lo considera Lucero Circe López Riofrío, directora de la organización Humanas Sin Violencia al hablar sobre lo que observa como un linchamiento que desde el Congreso del Estado se ha venido propiciando en contra de Elvia Higuera Pérez, la única mujer que integra la terna para designar al muevo ombudsperson en la entidad.

La oposición de legisladores del PAN, PRI y algunos de Morena sobre la posibilidad de que Higuera Pérez pueda arribar a la presidencia de la CEDH, radica en el activismo que ha tenido en su trayectoria a favor de los derechos de las mujeres, lo que ha sido utilizado en este proceso de selección como sinónimo de fomentar el aborto, desatando con ello un cúmulo de descalificaciones vía redes sociales contra la aspirante.

“Están confundiendo peras con manzanas, y en el caso del tema del aborto, aunque no les guste a los diputados por su nulo reconocimiento a los derechos de las mujeres, éste es un derecho”.

En el contenido de la convocatoria para la selección del ombudsperson –refiere López Riofrío- no se estableció que el aspirante tuviera que abstenerse de la defensa de ciertos derechos que incomodan a algunos legisladores, lo que además atentaría contra el espíritu que debe impulsar el órgano garante de los derechos humanos en la entidad.

“Parece que estamos en el Siglo XIII con la Santa Inquisición, Elvia Higuera es la única mujer en la terna y como tal puede hablar con respecto al tema de los derechos de las mujeres, puede tener una sensibilidad al respecto y un compromiso institucional para trabajar porque en nuestro estado dejen de seguir muriendo mujeres”.

En relación a los otros dos perfiles que integran la terna, Luis Ventura de la Rosa Orozco y Marco Antonio Tinoco Álvarez, refirió que en sus comparecencias se enfocaron más a los temas de índole administrativo de la Comisión, sin posicionarse sobre la crisis que en materia de derechos humanos existe a nivel nacional, “vi poco conocimiento sobe la agenda y entorno a qué tiene que como abordar el tema de los derechos humanos en este estado”.

Lo que interesa desde la perspectiva de la activista promotora de la Alerta de Violencia de Género en Michoacán, es que la titularidad de la Comisión la ocupe quien sepa sobre los derechos humanos, “nosotras por eso desde un principio dijimos que queríamos saber cuáles eran los criterios de selección y nunca se dijeron, ahora resulta que los criterios son morales, es inconcebible.

“Los diputados deben responder a los intereses ciudadanos, no a los personales, deberían distanciarse de posiciones misóginas, sexistas o religiosas en la toma de decisiones pero no es así”.

-La agenda sobre derechos humanos pareciera lo menos importante en la discusión que se está dando, ¿qué debería contener?

“Hay tres aspectos de los que decantaría la posibilidad de estructurar otros temas, porque hay que recordar que los derechos son vinculantes, uno de ellos tiene que ver con el acceso a la justicia y la seguridad, porque observamos que estamos totalmente rebasados y no solamente repercute en las mujeres sino en todos los ámbitos, ya sea el cotidiano, el económico, el social. Vemos que no se logran alcanzar y pulir los mecanismos de acceso a la justicia y la seguridad y es algo que está urgiendo.

“El otro aspecto tiene que ver con una revisión para garantizar los derechos económicos, sociales, políticos, culturales y medio ambientales porque son temas fundamentales que se están poniendo en la mesa de análisis en otros países, fundamentalmente europeos, para desarrollar una agenda que se discutirá el próximo año cuando se haga una evaluación sobre el rezago en la accesibilidad de la construcción de una vida digna para las personas.

“Un asunto más que me parece es fundamental tiene que ver con la salud, ahí hay una situación compleja porque hay mucha violencia en el acceso a la salud de las personas que abarcan incluso las limitaciones presupuestales”.

