Si no detienen a violadores de Valeria nos volveremos a levantar en armas: Hipólito Mora

Ciudad de México.- Luego de denunciar la violación de una menor de edad por parte de grupos armados en La Ruana, el ex líder de las autodefensas Hipólito Mora amagó con levantarse en armas en contra del Crimen Organizado si la autoridades no hacen su trabajo.

En entrevista con medios de comunicación nacionales, Hipólito señaló que actualmente grupos armados se pasean con total impunidad por la Tierra Caliente michoacana y nadie hace nada para frenarlo, por lo que insistió en que de que la autoridad continúe sin combatirlos, serán los civiles quienes se tomen estas atribuciones.

“Sicarios se pasean en la Ruana como si nada; todo el pueblo los vemos, pero las autoridades no. Encontraron a una mejor de edad, llamada Valeria, la secuestraron y después la dejaron en libertad”.

“Si tocan a Valeria o a su familia, chingo a mi madre si no convoco al pueblo a tomar las armas. (sic) Que no vaya a venir el gobernador o quien sea a decir que es chamba de ellos; su chamba no la hacen, nos la dejan a los ciudadanos”.

Por último, reiteró que si el gobierno no detiene a los responsables de este hecho, en próximos días se levantarán en armas.

Tu opinión es importante:

comentarios