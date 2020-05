“No entiendo el que estemos trabajando más que lo que hacíamos anteriormente”: Salas

Morelia, Michoacán.- La sinceridad brotó del pecho del diputado panista Antonio Salas Valencia, “no entiendo el que estemos trabajando más que lo que hacíamos anteriormente”. Su reflexión obedecía a la sesión presencial realizada este viernes por la LXXIV Legislatura local, en pleno pico de la crisis sanitaria.

El arranque de la sesión de Pleno del Congreso michoacano no renunciaría al carácter tragicómico que ha caracterizado a esta Legislatura durante sus 20 meses de labores.

Mientras un par de diputados reprochaban el sesionar de cuerpo presente, otro más emulando las rabietas infantiles, golpeaba enojado su lugar de la Mesa Directiva, exigiendo se le otorgara el uso de la voz.

Apenas 23 legisladores de 40 fueron los que se presentaron a la Sesión de Pleno según se reportó tras el pase de lista en la sesión. Al arranque se dio el primer round de la discusión prevista para más tarde con la discusión de la nueva Ley de Educación.

Dos momentos para estampa legislativa fueron de inicio en la sesión. Uno el sonoro golpeteo de su lugar en la mesa directiva por parte del petista Baltazar Gaona García, y el otro, el reproche del diputado Antonio Salas Valencia por trabajar más de lo que habitualmente acostumbran los diputados.

En el caso de Baltazar Gaona su inconformidad era porque el presidente de la Mesa Directiva, Antonio Madriz no le dio juego a su petición de retirar de la orden del día el dictamen de la Ley de Educación, debido a que su petición estaba fuera del procedimiento Legislativo.

Y mientras la coordinadora del PT, Brenda Fraga pedía desde su lugar se dejara hablar a su compañero, el diputado de Morena, Osiel Equihua Equihua que en cada sesión procura consejos y conocimientos médicos a sus compañeros diputados, al hacer uso del micrófono recordó los riesgos de estar sesionando presencialmente.

Luego vino la intervención de Salas: “quisiera unirme a la petición de Osiel Equihua, es inexplicable que sigamos sesionando de manera presencial en el pico de la pandemia, no le hagamos al héroe, el cuidarnos es responsabilidad de todos, no sólo aquí, sino también para cuidar a nuestras familias.

“Yo no entiendo, si el subsecretario de salud está recomendando que no sesione el Congreso Federal, que guarde 15 días, nosotros estamos aquí haciéndole al vivo y al héroe. No entiendo el que estemos trabajando más que lo que hacíamos anteriormente”.

