No estamos en contra del Insabi; se firmará adhesión esta semana: Silvano Aureoles

Morelia, Michoacán.- El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, anunció que su administración firmará en el transcurso de esta semana su adhesión al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi).

Durante un encuentro con medios de comunicación, el mandatario michoacano expuso que el acuerdo en materia de salud ente Estados y federación ofrece dos opciones para integrar los servicios del sector estatal al Insabi.

Una de las vías, es la adhesión centralizada, que según Aureoles, “implica que le entregues(a la federación) toda la operación, toda la infraestructura física, todo el recurso y te lavas las manos y los dejas ahí, eso sí, tú tienes que seguir poniendo el dinero y sigues siendo el patrón, es un poco extraña esa fórmula”, consideró.

Silvano Aureoles expuso que la adhesión centralizada es viable para entidades que no cuentan ni siquiera con el 5 por ciento de hospitales acreditados, y que presentan problemas de abasto de medicamentos, adeudos, entre otras complejidades, pero no para el caso de Michoacán, que no reporta ninguna de esas situaciones, dijo.

Por ello, el gobierno de Michoacán optó por firmar la adhesión no centralizada, anunció.

“Hemos tomado la decisión de ir por la adhesión a la nueva política de salud en la alternativa de adhesión no centralizada, eso significa que nosotros seguiremos administrando y operando nuestros servicios de salud.

Nosotros somos concurrentes y coadyuvantes para que esto opere. Para que no se cree la negativa de que aquí en Michoacán estamos en contra de la política nacional en materia de salud, eso no es cierto, al revés, la compartimos plenamente y vamos a seguir trabajando de manera muy coordinada con el Insabi”, externó.

El gobernador afirmó que el reto es que al término de su administración, los servicios de salud de Michoacán sean los mejores del país.

