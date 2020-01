No habrá castigo a responsables de quebranto por Teatro Matamoros, ya prescribió el asunto

Morelia, Michoacán.- En el quebranto financiero registrado por la construcción del Teatro Mariano Matamoros no habrá castigo a responsables, esto porque al interior de la Auditoría Superior de Michoacán se dejó que prescribiera el asunto, por lo que legalmente ya está muerto.

Lo anterior conforme a la explicación dada por el Auditor Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, quien explica que en el proceso de revisión que viene realizando tras su designación en el cargo, se encontró entre dos y tres mil casos que se habían dejado prescribir al interior del órgano fiscalizador, uno de ellos el del Teatro Mariano Matamoros.

Cabe recordar que esta obra es uno de los tres pilares emblemáticos de la corrupción en Michoacán, título que comparte junto con la Presa Francisco J Múgica, y con la llamada Licuadora Financiera en la que se gestó el quebranto económico que padece la entidad desde hace más de una década.

En el caso del Teatro Mariano Matamoros, el proyecto arrancó desde el lazarismo con la compra del antiguo Cine Colonial en el centro moreliano y un inmueble aledaño. Posteriormente los apellidos Cárdenas Batel permanecieron vinculados al asunto, pero ya a través de Cuauhtémoc, hermano del exmandatario michoacano, quien durante la administración de Leonel Godoy Rangel fue designado presidente del Comité Técnico del Fideicomiso responsable de los trabajos de construcción.

Hace cuatro años la Auditoría reportó un incremento del 209 por ciento en el costo inicialmente proyectado para la construcción del Teatro, y en 2018 antes de finiquitar su cargo como Auditor Superior del Estado, José Luis López Salgado en declaraciones aseguraba que ya se había iniciado procedimiento en contra de Cuauhtémoc Cárdenas Batel y otros personajes involucrados con el proyecto.

Sin embargo la situación es otra, y de acuerdo con Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, -quien asumió el cargo de auditor Superior el pasado 15 de diciembre- el expediente del Teatro Matamoros sólo llegó a la Unidad General de Asuntos Jurídicos, cuando había prescrito, por lo que previamente permaneció en el cajón de la Auditoría Especial de Fiscalización Estatal sin que se le diera el trámite legal conducente.

Al prescribir el asunto, queda muerto debido a que legalmente ya no procede una revisión.

Las única fiscalización que podrá realizar la Auditoría en relación al Teatro Matamoros es sobre los recursos públicos que se le siguen inyectando, pero no a los que originalmente se destinaron y que son aquellos en los que se habría incurrido en un manejo irregular.

