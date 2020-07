No habrá guerra contra grupos delictivos: AMLO sobre video del CJNG

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante conferencia de prensa declaró sobre el video que circuló en redes sociales, donde se observa a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) armados y con vehículos militares.

El presidente consideró el video como una especie de propaganda, enfatizó que no busca usar la violencia como una respuesta.

“Tenemos que convencer, tenemos que persuadir, la paz, la tranquilidad son frutos de la justicia. La violencia no se puede enfrentar con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego”.

Esto lo expuso mientras exponía el video durante al conferencia matutina, el presidente afirmó que no se puede tomar a las personas que salen en el video como un “ejército”, ya que el número es pequeño.

Destacó que el día que salió a la luz el video y circuló por las redes sociales, la viralidad del mismo fue debido a la “desesperación y el coraje”, a lo que dijo que habrá que serenarse.

Su opinión al respecto del video y del grupo delictivo que aparece fue que es una consecuencia de la corrupción y la impunidad de anteriores administraciones.

“Son grupos de la delincuencia que existen en el país, que se fueron formando a partir de que se abandonó al pueblo, de que imperó la corrupción y de que hubo impunidad, es lo que nos heredaron”.

Reiteró que se garantizará la paz y la tranquilidad sin el uso de la fuerza, dijo que no se declarará la guerra contra estos grupos delictivos.

Respecto al análisis del video, informó que este fue realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y se mostró tranquilo debido a que la gente es más consciente y no se puede manipular.

“No prestarnos a la propaganda de un grupo dedicado a la delincuencia”.

Dijo que la guerra no es la solución al recordar que no funciona esa estrategia, la cual fue empleada en el gobierno de Calderón, reiteró que se va a proteger a la población sin violar derechos humanos. Aseguró que no se caerá en ninguna provocación.

