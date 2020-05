No habrá reapertura de negocios en Zamora, aclara edil

Ante el aumento de casos del CORONAVIRUS, de 7 personas se fueron a 10..Por tal razón el propósito de iniciar la apertura de algunas actividades queda suspendida por instrucción del Gobierno Federal y del Estado..El gobierno municipal dejo demostrado su voluntad de reactivar algunas actividades económicas, siempre y cuando se mantuviera estable los casos de Covid.. lamentablemente estos aumentaron y cambiaron las circunstancias…

Posted by Haciendo Historia Zamora on Friday, May 8, 2020