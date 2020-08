Que no haya tarea en clases a distancia recomienda SEP

El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, recomendó que no dejen tarea durante la etapa de clases en línea del ciclo escolar 2020-2021, el cual iniciará el 24 de agosto.

Durante una entrevista con Joaquín López -Dóriga, Moctezuma dio la recomendación a las secretarías de educación del país no dejen tareas, sin embargo, añadió que es una recomendación por lo que no están obligados a seguirla.

“Estamos recomendando a todos los secretarios de educación del país que en esta etapa no haya tareas. Como secretario podemos ordenar qué hacer, pero no les puedes decir qué no hacer. Si algún estado quiere impartir otro idioma, por ejemplo, están en la libertad de hacerlos. Tienen que cumplir nuestros programas, pero no tienen límites para expandirlos”.