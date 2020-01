No me corresponden los temas de Morena: AMLO

Ciudad de México.- Luego de que el partido político Morena realizó un Congreso Nacional Extraordinario en dónde se destituyó a Yeidckol Polevnsky Gurwitz como dirigente del partido y se designó a Alfonso Ramírez Cuellar como el nuevo líder partidista, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador señaló que a él no le corresponde posicionarse al respecto.

En rueda de prensa matutina recordó que anteriormente era el propio Presidente quien, de facto, fungía como máxima autoridad partidista en el instituto político que lo había llevado al poder, tradición que se acabó desde este sexenio.

“Eso ya no, yo no me ocupo de eso, yo estoy ahora representando a todos los ciudadanos de todos los partidos. A creyentes y no creyentes, a ricos y pobre. No soy jefe de partido, ni jefe de camarilla. Me gustaría no sólo ser Jefe de Estado, me gustaría ser jefe de nación, eso sí, pero no meterme con cuestiones partidistas”.

Al ser cuestionado al respecto aseveró “Nada, silencio. No cómplice, sino que no me corresponde. No tengo por qué participar en eso, le deseo a todos los partidos que resuelvan sus diferencias de forma democrática”.

Esto luego de que la ex dirigente, Yeidckol Polevnsky desconoció el acuerdo tomado casi por unanimidad durante el Congreso Nacional Extraordinario, al tuitear que sólo la dirigencia puede emitir la convocatoria para su propia renovación.

Sin embargo al respecto el presidente recordó que en Morena la única línea para renovar la dirigencia es que no hay líneas, por lo que dejó entrever que cualquier acuerdo democrático al interior del partido deberá ser reconocido, sin que el Ejecutivo se entrometa.

Cabe señalar que Alfonso Ramírez Cuellar estará al frente de Morena únicamente por cinco meses, plazo dentro del que deberá de emitir una convocatoria para la renovación de la dirigencia nacional del partido.

