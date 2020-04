“No me quiero morir, no sé muchas cosas de la vida”; niños y Covid-19

Morelia, Michoacán.- “No me quiero morir, porque no sé muchas cosas de la vida”, dice René mirando fijamente el celular que lo graba en video. Tiene seis años y ha debido pasar las últimas semanas encerrado en casa, con su hermano, sus papás y sus mascotas. Todo por el coronavirus.

René a la par de otros siete menores es entrevistado sobre lo que piensa, lo que siente acerca de la pandemia. Como sucede con frecuencia, la voz de niñas y niños poco se escucha, más cuando se trata de una crisis en la que todos están consternados escuchando su propia preocupación, la de todos los que están allá afuera y la de quienes se asoman para ojear el mundo por las redes sociales.

Pero ahora que está a la vuelta de la esquina el Día del Niño, la mirada gira irremediablemente para verlos, pensar y escuchar cómo la está pasando.

Son ya 183 menores de entre cero y 14 años, que se han confirmado de Covid-19 en México hasta el domingo 26 de abril. A la lista Michoacán aporta tres casos: una niña que aún no cumple su primer año de vida, y dos niños, uno de dos años y otro de 12.

“He odio que provino de China”, dice Maxi –su cachucha a medio lado acentúa su personalidad de nueve años frente a la cámara-, “es una enfermedad mortal, muy peligrosa y que si no te quedas en casa te puede dar y te puedes morir”, resume.

Papás y familiares apoyan el ejercicio periodístico grabando los testimonios, en donde es claro que todos los menores han oído del Covid-19, saben que es una enfermedad y que deben permanecer en sus casas para protegerse, pero de ahí a que no les resulte tedioso, es otra cosa.

Emily de 11 años lo reconoce, está aburrida porque no puede salir a jugar ni con sus amigas, al igual que Gaby de diez años que, claramente reconoce: “me siento aburrida porque casi no hago nada”.

Aunque hay quienes francos, agradecen estar en su casa para no tener que ir a la escuela, como el caso de Luis Franco “Güicho”, de siete años de edad, quien prefiere las clases virtuales para no tenerse que pelear con Misael y para que la maestra no lo regañe.

Ángel de diez años, tiene una falla cardiaca y debe permanecer la mayor parte del día solo en su casa. Su mamá hace limpieza en casas y sale a vender lo que puede para sostener a sus dos hijos.

“Es como si estuviera solo, me siento un poco aburrido y me pongo hacer cosas; es como si casi no estuviera nadie, mi mamá se va a trabajar y me quedo solo aquí en la sala, viendo la tele”.

El juego es vía para combatir el aislamiento, Camila de siete años confiesa que llega a salir a jugar con su vecinos, o bien lo hace con la tableta; Gaby de diez años juega con su hermanito o con el Xbox.

Maxi y René son hermanos y juegan, si se cansan de estar juntos tienen sus juguetes y mascotas para entretenerse.

“Yo juego con mis juguetes pero a veces me aburren”, reconoce Frida Alí de cinco años de edad, “luego veo la tele, porque mi mamá no me imprime cosas de tarea”, refiere mientras desliza el reproche para su madre que, tiene tres empleos para sostener a sus hijos.

Todos han oído hablar del coronavirus, y relacionan a la muerte con él. Dice Güicho que es “como una epidemia, es muy contagioso y hay un montononón de muertos”.

Maxi apunta: “he oído que vino de China y es una enfermedad mortal, muy peligrosa y que si no te quedas en casa te puede dar el Coronavirus y te puedes morir”.

Todos reconocen estar preocupados o con miedo, ya sea por el riesgo de contagiarse o por algún familiar lo haga y se muera.

“Me preocupa que mi mamá se muera porque ya casi es muy viejita”, dice Frida. La alusión a su edad hace sonar la risa de su madre que la graba; para salvar la honra de sus 40 años recién cumplidos la increpa, “cuéntame de tu mamá Frida ¿a poco si es muy viejita?”, y Frida concede, “no, no tanto… es que no quiero que se muera porque es mi mami”.

A Camila de plano le preocupa que la mitad del mundo se vaya a morir con esta pandemia, pero en particular, le apura que a alguno de sus familiares le pueda ocurrir algo. Ángel y Gaby comparten el miedo por lo que ocurra con los suyos.

René se preocupa por todo lo que le falta por conocer, además argumenta que es muy pequeño para morirse: “me preocupa, porque me puedo infectar y si me muero… pues soy muy pequeño para que me muera, no me quiero morir porque no sé muchas codas de la vida”.

