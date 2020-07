“No tengo nada que esconder, seguiré dando la cara”: Osorio Chong sobre secreto bancario personal

El senador de la República por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), declaró hoy que colaborará activamente con el proceso de investigaciónes sobre su patrimonio y situación financiera, y que cualquier dato que necesiten para la investigación, incluyendo el secreto bancario personal, lo brindará sin dudas.

“Lo dejo claro: no he cometido actos al margen de la ley y no tengo, no tenemos nada que ocultar. Prueba de ello es que aquí estoy y que seguiré dando la cara como siempre lo he hecho”, recalcó Osorio Chong.