“No nos intimidarán, pero no declararemos guerra a nadie”; AMLO tras ataque a García Harfuch

Por medio de un video, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su gobierno no declarará la guerra al crimen organizado, aunque no se dejarán intimidar por estos grupos, esto sucede luego del ataque que sufrió el jefe de la policía en la Ciudad de México, Omar García Harfuch este viernes.

El mandatario refirió que su administración sí actuará sobre este tipo de actos y evitará que se cometan estos atentados; además descartó realizar un acuerdo con los grupos delincuenciales.

“No nos vamos a dejar intimidar, es importante que quede claro, no le vamos a declarar la guerra a nadie, no vamos a usar esas malandronadas, tampoco vamos a violar derechos humanos, no se van a permitir masacres”.

“Hay una frontera, un límite, una raya bien pintada, una cosa es la autoridad y otra es la delincuencia.