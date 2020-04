No podemos aplicar medidas fascistas y autoritarias en acciones que deben ser voluntarias

Morelia, Michoacán.- No se puede aplicar medidas fascistas y autoritarias en acciones que deben ser voluntarias, subrayó el diputado de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla a propósito del decreto de confinamiento obligatorio en Michoacán que ha generado amplia polémica en el estado durante las dos últimas semanas.

Desde la perspectiva de Bedolla, la medida instrumentada en Michoacán fue “para copiarle a Jalisco, en donde el gobernador es de ultraderecha”; y recuerda que tan sólo estas dos entidades han tomado este tipo de decisiones en el país.

En rueda de prensa virtual, hizo un llamado al Gobierno de Michoacán para no confrontarse, ni andar haciendo política, “hay que aguantarnos un poco, el próximo año hay campañas políticas, no comamos ansias, creo que no es bueno en este momento ese tema de la confrontación; llamamos al gobernador a que tenga mayor disposición, mayor sencillez, mayor empatía con lo que está sucediendo en Michoacán porque hay varios municipios en que comienza el crecimiento de contagios de manera alarmante como es Zinapécuaro o Lázaro Cárdenas”.

El legislador apunta que si bien existen diferencias no es momento de estarlas alentando y privilegiar las coincidencias; “creo que en lo que estamos de acuerdo son dos cosas: atender la pandemia y las cuestiones de salud, y atender el tema económico que será la pandemia que viene”

Sobre el decreto de confinamiento obligatorio recalcó que en Morena no coincidimos con él, “lo ha dicho el presidente López Obrador, la Secretaría de Salud, las Naciones Unidas: que no se aproveche esta pandemia para tomar decisiones autoritarias en donde está en duda la constitucionalidad de las mismas. Hay todo un debate, hubo amparos que se ganaron y ahora ya hubo una revisión de un Tribunal que dice que sí es legal.

“Qué bueno que algunos ciudadanos se manifestaron en contra de la medida, sí, pero lo importante es quedarse en casa, eso es lo vital para salvaguardar la salud, y si salen tener sana distancia, todas las medidas preventivas.

“El Gobierno del Estado debe estar consciente de que no puedes aplicar por la fuerza las medidas, es mejor de manera voluntaria, cada vez más personas están informadas de lo peligroso que es el Covid y que de verdad puede llevar a la pérdida de la vida, y cada vez más personas se están quedando en casa”.

Insistió que no se pueden confrontar las situaciones, “este decreto expedido por el Ejecutivo del Estado, desde mi perspectiva lo que hace es confrontar a los ciudadanos con el gobierno y con los policías. Muchos ciudadanos nos han hablado para quejarse de que el decreto es un permiso para que la policía los extorsione, entonces tengamos conciencia de la situación de nuestro estado para entonces tener una contención debida.

“Nosotros no estamos de acuerdo con la obligatoriedad, no estamos de acurdo con la fuerza para que los ciudadanos tengan conciencia de la situación, nosotros confiamos en informar, en comunicar lo más apegado y veraz posible”.

