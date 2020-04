No se descartan aplicar multas para quienes rompan el aislamiento en Morelia

Morelia, Michoacán.- De momento no se ha contemplado la posibilidad de endurecer las medidas de aislamiento en Morelia, sin embargo tampoco se descarta esta posibilidad, aseveró el presidente municipal Raúl Morón Orozco.

Y es que consideró que, de momento, se han respetado las medidas de aislamiento en la medida de posible, a excepción de quienes verdaderamente no pueden dejar de salir a producir, como los que viven al día.

Sin embargo recordó que sólo han sido un par de casos los que se han detectado de personas que han salido a las calles por razones de entretenimiento, situación que ha sido atendida oportunamente.

“Esperamos no llegar a esos criterios, en Sonora ya hay medidas de restricción están multando gente o quitándole su libertad para que atienda las medidas, aquí en Michoacán aún no se toman esas decisiones, pero en la medida en que vaya avanzando la evolución de este virus si la gente no atiende las recomendaciones, va a haber un momento en que haya que aplicar medidas restrictivas de coerción o represión, pero aún en este momento no están planteadas”, advirtió.

Por último reiteró el llamado a quedarse en casa, como único mecanismo para combatir al Coronavirus.

