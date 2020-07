No se puede vencer a la pandemia del Covid con un mundo tan dividido, advierte OMS

Ciudad de México.- Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud declaró este jueves que la pandemia del Coronavirus no podrá ser vencida con un mundo tan dividido como el que actualmente tenemos.

En un mensaje a medios de comunicación, hizo un llamado a las naciones del mundo a dejar de lado sus diferencias, así como trabajar todos juntos por el mismo fin: superar la pandemia.

“Mis amigos, no se equivoquen. La mayor amenaza que enfrentamos ahora no es el virus en si, más bien, es la falta de liderazgo y solidaridad a nivel global y nacional. No podemos vencer esta pandemia como un mundo dividido. El virus prospera en la división pero se frustra cuando nos unimos”, expuso.

Por ello, reiteró el llamado a mirarse al espejo y ver realmente en que mundo se está viviendo, así como procurar fortalecer los vínculos de cooperación y así lograr una sociedad más unida de frente al mayor reto al que la humanidad se ha enfrentado hasta ahora.

