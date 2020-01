No serán removidos de bancada de Morena diputados faltistas hasta que haya resolución

Morelia, Michoacán.- Los cinco diputados del Grupo Parlamentario de Morena que decidieron ausentarse de la sesión del Pleno Legislativo en la que se aprobó más deuda para Michoacán, no serán expulsados del Grupo Parlamentario de Morena, pues se esperará a la resolución que emita la Comisión de Honestidad y Justicia de dicho partido.

En el Consejo Estatal de Morena celebrado el domingo solicitó que la coordinadora parlamentaria guinda, Teresa López Hernández separe de la fracción a los diputados Osiel Equihua Equihua, Francisco de Jesús Cedillo, Mayela Salas Sáenz, Sandra Luz Valencia y Laura Granados Beltrán a fin de que puedan llevar su proceso de manera independiente.

Sin embargo dichos diputados no serán separados de la fracción hasta que la Comisión de Honestidad emita su resolutivo, esto conforme a la diputada Teresa López quien, entrevistada acerca de si ya inicio el proceso de separación tal como lo mandató el Consejo, apuntó que será el órgano partidista el que defina.

La legisladora apunta que la bancada no es la instancia para desconocer a nadie, y que para eso Morena tiene sus órganos internos, por lo que habrán de esperar la resolución conducente.

Más allá de las declaraciones de la coordinadora y de las determinaciones del Consejo Estatal, es previsible que los cinco legisladores en cuestión permanezcan en la bancada de Morena pese a su actuación en el tema de la deuda.

Lo anterior debido a que en caso de expulsarlos de la bancada, Morena se quedaría tan sólo con siete diputados, por lo que dejaría de ser la primera mayoría en el Congreso para pasar a ser la tercera.

La salida de los cinco diputados de la fracción de Morena, convertiría a la Representación Parlamentaria en la primera fuerza en el Congreso, ya que estaría integrada por nueve legisladores; luego sería la bancada del PAN con ocho; Morena con siete; PRD y PRI con cinco cada uno; PT, con cuatro; y PVEM con dos.

Al disminuir el número de diputados en su bancada, Morena perdería la Secretaría de Servicios Parlamentarios que actualmente ocupa Beatriz Barrientos, cuñada del superdelegado federal en Michoacán, Roberto Pantoja.

Asimismo se modificaría el acuerdo para la permanencia de Morena al frente de la presidencia del Congreso, así como el número de espacios y gente acomodada por los guindas en la Cámara.

Por ello resulta poco probable que Morena acepte la salida de cinco de sus integrantes de la bancada, independientemente que existan elementos sobre un dudoso comportamiento en la autorización de mayor deuda para Michoacán.

