“No somos criminales”: Protestan migrantes en el muro fronterizo contra políticas de Trump

Este jueves se llevó a cabo un protesta por parte de organizaciones sociales y religiosas de México y EE.UU. en el muro fronterizo entre estas naciones, exigieron al presidente Donald Trump que no acabe con la política de asilo del país norteamericano.

Decenas de migrantes contaron su situación en esta protesta binacional que se realizó en los estados de Sonora, en México y Arizona, en EE.UU., la cual fue convocada por Iniciativa Kino para la Frontera, Keep Tucson Together, el Movimiento de Derechos Humanos Puente y la Comunidad Presbiteriana de Paz.

Participaron en la protesta diversos artistas, religiosos, defensores de derechos humanos y ciudadanos de México, EE.UU., Cuba, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela.

La administración de Donald Trump aprobó nuevas reglas que obstaculizan las solicitudes de asilo, lo cual es un derecho internacional estipulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En marzo se aprobó la última de esta serie de reglas, en medio de la pandemia de coronavirus, en la cual se legitimaba a las autoridades fronterizas para expulsar a cualquier solicitante de asilo que llegue desde México sin la revisión de cada caso y sin determinar si enfrentaban persecución o miedo razonable en su país de origen.

This morning we joined @kino_border_initiative at the AZ/Mexico border to recognize the right to asylum. The current administration is using the pandemic to halt asylum applications made at the US/MX border. Visit https://t.co/HTPpuRVLQG for next steps and more actions to take! pic.twitter.com/dRO82bXJrL

— Puente Arizona (@Puenteaz) August 6, 2020