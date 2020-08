“No tengo nada que temer”; gobernador de Queretaro tras video en caso Lozoya

En conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López obrador, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, fijó su postura respecto al video donde se le puede ver a el y a un ex colaborador recibiendo maletas de dinero para sobornar a ex legisladores del PAN, mencionando que los dichos del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, no valen nada.

El mandatario negó frente al presidente de la república que esté involucrado en un acto de soborno y adelantó que dará la cara para defenderse de esta “calumnia“.

“Siempre he dado la cara y hoy no será excepción más cuando se trata de calumnias de (Lozoya)”, mencionó. .

Así mismo detalló que lo atacan porque es un gobernador de oposición bien calificado y aseguró que nadie puede comprar lo que ya tiene, como fue su voto a favor de la reforma energética.

“Nadie puede comprar lo que ya tiene. Apoye la reforma energética y la presenté a nombre mi partido”, destacó.

