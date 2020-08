Normalistas se manifiestan en diferentes puntos de la ciudad; exigen pagos pendientes

Morelia, Michoacán.- Estudiantes normalistas se manifestaron el mediodía de este lunes en diferentes puntos de la ciudad, para exigir el pago de salarios pendientes, así como plazas de trabajo para los recién egresados.

Un primer contingente se ubica en la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, donde cerraron la Avenida Ventura Puente para exigir al gobierno estatal el pago de salarios pendientes que se adeudan desde inicio de 2020.

Y es que señalan los estudiantes, lo profesores que comenzaron a trabajar desde enero de este año no han percibido un sólo peso de salario en lo que va del año, por lo que dijeron, no pararán las manifestaciones en tanto no se les de solución.

De igual forma se manifiestan al exterior del Congreso de Michoacán, sobre la Avenida Madero, para exigir la apertura de nuevas plazas educativas, así como pedir a las autoridades educativas mayor protección al interior de las escuelas normales, al denunciar una serie de irregularidades y presuntos actos de corrupción por parte de las autoridades educativas.

La circulación vial en la avenida Madero también fue cerrada parcialmente por los estudiantes.

Cabe señalar que también en la fuente de Las Tarascas aspirantes y rechazados normalistas se manifestaron este día, con la intención de denunciar actos de corrupción durante el proceso de admisión que se realizó este pasado fin de semana.

