Nuestra lucha es por derechos, no por ideologías: Circe López

El diputado Baltazar Gaona García se equivoca, “nuestra lucha como feministas es por derechos, no por ideologías”, recalcó la activista Circe López Riofrío, directora de la organización Humanas Sin Violencia, promotora de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en Michoacán.

En la sesión del Congreso prevista para mañana jueves, el diputado Baltazar Gaona propondrá un punto de acuerdo para que a Humanas Sin Violencia, le sea retirada la condecoración “La Mujer Michoacana”, que le fuera entregada el pasado ocho de marzo, bajo el argumento de que es “intolerante con quien no está de acuerdo con su ideología”.

Cuestionada sobre el particular, la activista refirió que es evidente que en el Congreso no se ha entendido que la exigencia de las mujeres no es por ideologías, sino por derechos.

“Me parece que la intolerancia radica en el legislador, quien no acepta el derecho a la crítica que se ejerce en torno a las acciones que realiza desde su cargo público, como representante popular.

“Él es un representante popular, pero sus argumentos y posturas no parten del interés público, sino de su opinión personal. Creo que no ha entendido que todas aquellas acciones que realice como diputado están sujetas a escrutinio, así es la democracia”.

Circe López señaló que “el autoritarismo y la violencia que él ejerce desde el púlpito del Congreso, lo llevan a posicionar este tipo de iniciativas”.

Abundó que no es la primera vez que algunos agresores la califiquen como intolerante, “yo lo que sí voy a hacer, es actuar, voy a estar presente mañana en la Sesión, y voy a actuar jurídicamente, porque es mi derecho a defenderme, mi derecho a no ser denostada, y mi derecho a defender la democracia, porque de eso también se trata, de la posibilidad de debatir ideas y posiciones.

“Muy lejano a lo que él señala, yo no estoy imponiendo nada, estoy defendiendo derechos, y él sí está imponiendo una serie de acciones que a toda costa buscan impedir que las mujeres ejerzamos nuestros derechos sexuales y reproductivos”.