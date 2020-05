Nueva Ley de Educación, desaparecerá de un plumazo la especial e indígena

La nueva Ley de Educación que se prevé aprobar este viernes en el Congreso del Estado, desaparecerá de un plumazo la educación indígena y la educación especial, acusó el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en rueda de prensa virtual.

Los legisladores Brenda Fraga Gutiérrez, Teresa Mora Covarrubias, Baltazar Gaona García y Salvador Arvizu Cisneros, acusaron a Morena de traicionar a niñas y niños, magisterio, michoacanos y Cuarta Transformación.

En vísperas de que en el Congreso local se discuta la nueva Ley de Educación del Estado, que previsiblemente será aprobada por mayoría, los legisladores petistas salieron a manifestar su rechazo por la falta de disposición de las Comisiones de Educación y Gobernación para discutir la norma.

Teresa Mora acusó a los legisladores de ajustarse al modelo de una llamada “ley marco” que les fue entregada por la Secretaría de Educación Pública, que en realidad “es un machote para que se apruebe tal y como está”.

“Los presidentes de las comisiones no quieren salirse de ese machote, y nosotros consideramos que no debe ser así porque cada estado tiene soberanía para legislar. La Ley General de Educación al ser general otorga facultad y competencia a estados y municipios de coordinarse en materia educativa, esto no solo es un derecho sino también una responsabilidad”.



Apuntó que el PT ha tenido acercamiento con los profesores quienes están al pendiente del tema, “pero desafortunadamente se les ha hecho llegar el documento de manera muy corta para su estudio, ellos no están de acuerdo con este madruguete y albazo que se quiere dar. Nosotros en las comisiones estuvimos en contra del dictamen puesto que en el debate es claro que los puntos que se deben rescatar como parte de la lucha del magisterio han quedado del lado”.

Por su parte Brenda Fraga aclaró que la Ley General de Educación permite la armonización, lo que no sucedería si se tratara de una Ley Federal, ya que con ese esquema la única opción sería homologar.

“Tenemos la posibilidad de diseñar una ley específica para Michoacán, por eso es que nosotros en la discusión no estamos de acuerdo con el dictamen que se dio, los derechos no están sujetos a discusión.

“Este dictamen limita totalmente a la educación indígena y a la educación especial; no se le tomó la opinión a los sectores porque hacer un Foro un trámite especial a las comunidades indígenas no te dice nada, no se atendió su derecho a la consulta. Además de los foros que se hicieron no se generaron insumos de estudio, jamás nos fueron entregados para el análisis correspondiente”.



Baltazar Gaona acusó que en este tema se está legislando al vapor al no tomar en cuenta las opiniones de los diferentes grupos, “no sé a quién beneficie sacar una propuesta al vapor sin consultar a los maestros que siempre han dado la lucha por mejorar la educación y los niveles educativos del estado”.

En el mismo tenor Salvador Arvizu calificó que con esta Ley nuevamente se discrimina a los niños en situación crítica, que no tienen posibilidad de acceder a una mejor educación.

“Morena no sólo les da doble cara a los michoacanos sino que los traiciona, porque se suben a tribuna a decir una cosa y hacen otra, el dictamen atiende a intereses mezquinos de unos cuantos”.

Tu opinión es importante:

comentarios