Nueva York usará habitaciones de hotel para aislar casos de Covid-19

Con el objetivo de aislar a personas con Covid-19 y evitar que contagien a sus familiares, la ciudad de Nueva York ha decidido utilizar 11 mil habitaciones de hotel para alojar a las personas contagiadas con coronavirus.

Se dará prioridad a los que vengan de comunidades de pocos recursos e inmigrantes ya que son grupos más vulnerables y se están viendo especialmente afectados por el coronavirus.

Las habitaciones serán destinadas como unidades de cuarentena, se informó que hay comunidades de altos índices de contagio, por lo que la ciudad se coordinará con los centros comunitarios para determinar qué personas requieren del servicio y poder empezar a alojar a los casos infectados desde el 22 de abril.

This is vital to fighting the spread we’re seeing in immigrant communities and communities of color.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) April 16, 2020