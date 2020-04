ONU mujeres publica guía para hombres y contra la violencia doméstica durante la cuarentena

La ONU y el Gobierno de México, publicaron una guía de qué hacer para evitar la violencia doméstica durante el confinamiento por el COVID-19 y crear un entorno solidario, esto no va dirigida a las mujeres, sino a los hombres.

Responde mentalmente del 1 al 10:

¿Qué tan colaborativo eres en casa?. Ahora comprueba realmente si ese puntaje que tenías en mente, corresponde con tu realidad:

Tiendo la cama por lo menos la mitad de la semana.

Saco la basura de la casa.

Hablo frecuentemente con mis hijas, les ayudo con sus tareas y juego con ellos.

Le pregunto a mi pareja cómo se siente y cómo estuvo su día, todos los días.

Estas y otras preguntas forman parte de un test de autoevaluación con el que empieza la guía de nuevas masculinidades, para revisar si como hombres realmente hacen las tareas que les corresponden o dejan la mayor parte de la carga de trabajo en otras personas.

En México, la académica del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM Irene Casique confirmó que a mayor corresponsabilidad en el hogar, menor violencia doméstica. Esto lo dedujo analizando la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh).

A nivel mundial también se ha observado esta correlación, explicó en entrevista Belén Sanz, representante de ONU Mujeres en México.

Los datos son contundentes, cada día, una mujer dedica 10 horas a trabajo pagado y no pagado, mientras que un hombre, 8.1; y a la semana, las mujeres ocupan en promedio 39 horas en labores domésticas, y los hombres solo 13.

“No digamos ‘ella lo hace mejor que yo’. No digamos ‘esto es cosa de mujeres’. No digamos ‘yo traigo dinero a la casa’ para justificarnos y no hacer lo que nos corresponde. A la lavadora no le importa si un hombre o una mujer presiona los botones, ni tampoco a la licuadora o a la aspiradora”, señala la guía de masculinidades.