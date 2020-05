PAN rechaza iniciativas para legalizar el aborto en Guanajuato

Los legisladores del PAN se opusieron a la iniciativa que permitiría despenalizar el aborto en Guanajuato, en las Comisiones Unidad de Justicia y Salud, ordenaron el dictamen en contra de las propuestas.

La mayoría del PAN rechazó la petición para analizar por más tiempo las opiniones y aportaciones que se dieron en tres foros virtuales realizados el miércoles, viernes y lunes pasados.

En las sesiones virtuales de las comisiones unidas que preside la panista Cristina Márquez, participaron organizaciones civiles defensoras de las mujeres, feministas y representantes de asociaciones que rechazan la interrupción del embarazo, ministros religiosos y funcionarios de la Secretaría de Salud, el Instituto de las Mujeres, la Fiscalía general del estado, la Coordinación general jurídica del gobernados y la Procuraduría estatal de los derechos humanos.

A pesar de que se esperaba la participación de un representante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, no asistió debido a “cuestiones de agenda”, aunque el Poder Judicial ha suspendido la mayoría de sus actividades por la contingencia sanitaria.

El funcionario de la Procuraduría de los derechos humanos, Alberto Estrella, indicó que los diputados debían ponderar al momento de legislar el derecho a la vida, pero también el de la mujer.

“Nosotros manifestamos que a nivel constitucional y convencional ambos derechos cuentan con protección constitucional y depende del Congreso como va a regularlo”.

Por su parte el legislador de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, indicó que ya existía un proyecto de decreto del dictamen sin que hubiera un análisis de fondo.

Expuso también que las iniciativas de Morena y PRD tienen diferencias, por lo cual es importante que no se dictaminen en una sola.

“No podemos hablar de que el estado de Guanajuato es garante de derechos humanos cuando históricamente ha habido mujeres guanajuatenses presas por realizar una elección sobre ellas mismas y muchas otras sin voluntad propia al haber tenido una interrupción de su embarazo de manera espontánea”, sentenció.

Indican que legalizar el aborto no es necesario

Los representantes de las dependencias indicaron que las iniciativas proponen la despenalización del aborto, lo cual se contrapone con la norma constitucional que protege el derecho a la vida desde la concepción.

Indicaron que “no es necesario legislar para garantizar la interrupción legal del embarazo, porque existe la Norma Oficial 046″, que garantiza el acceso al aborto para las víctimas de violación.

Ante eso el representante de la Procuraduría estatal de derechos humanos dijo que el Congreso será quien pondere el sentido de las iniciativas que aprobará, respecto al los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y el derecho a la vida desde la concepción.

Después de casi cuatro horas de discusión la presidente de las Comisiones Unidas y diputada del PAN puso a consideración que el dictamen de las dos iniciativas se diera en sentido negativo, lo cual fue aprobado por mayoría de votos.

El diputado panista Luis Antonio Magdaleno Gordillo, declaró que desde su postura la niña o niño que está por nacer no es parte del cuerpo de la madre, ” no es un apéndice o una muela. Estar al interior de algo no es lo mismo que ser parte de algo”.

“Las mujeres que llegan a abortar pueden cursar también con trastornos personales que pueden causarles adicciones al alcohol, a la droga, incluso suicidio…quedan con una cruda moral”.

También minimizó los casos de las mujeres que han perdido la vida a causa del aborto al indicar que “los números que maneja el Inegi por mortalidad materna por aborto son mucho menos que los que manejan los grupos proabortistas”.

Magdaleno Gordillo que es también médico de profesión dijo que cuando las pacientes llegan a abortar por infección de vías urinarias, “que es la principal causa de aborto, sea cuando a esas pacientes se les tiene que hacer un legrado porque ya se les vino el bebé, cómo quedan esas personitas psicológicamente”.

Agregó que se han escuchado ya “a los provida y a los proaborto aunque no nos gusten los términos, porque es una realidad” y a pesar de que no pretendía generalizar sobre que “todas las pacientes se vuelven adictas”, sí hay “muchas cosas que llamamos cruda moral, eso les pesa mucho a las pacientitas”.

