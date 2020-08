Pandemia del Covid podría generar hambruna mundial: OMS

Ciudad de México.- La crisis de salud del Coronavirus podría tener consecuencias más graves de lo que se pensaba y es que la Organización Mundial de la Salud advirtió que se podría generar una ola de hambruna global.

David Beasley director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas advirtió que el nivel de hambre en el mundo podría aumentar hasta en un 80 por ciento de continuar la situación como está hasta ahora.

“Todos nuestros datos, incluido el pronóstico del PMA sobre un aumento del 80 por ciento a nivel mundial en el número de personas que padecen inseguridad alimentaria —de 140 millones antes de la pandemia a 270 millones para finales de este año—, apuntan a un desastre real. Estamos en riesgo de una hambruna de proporciones bíblicas”, advirtió.

Por ello, la OMS señaló que para los próximos seis meses la OMS necesita de cinco mil millones de dólares para implementar programas humanistas en todo el globo y prevenir esta catástrofe humanitaria.

“simismo, puntualizó que la PMA debe aumentar en esfuerzos para ayudar a la población en medio de la Covid-19, “la misión del PMA es de proporcionar alimentos a 138 millones de personas en 2020”.

#COVID19 has created a learning crisis. If we’re serious about building back a stronger education system for future generations, ensuring good health & nutrition are critical.

An investment in human capital today will yield dividends in national progress tomorrow.

— David Beasley (@WFPChief) August 21, 2020