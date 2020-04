Por pandemia de Vovid-19 aplazan juicio de extradición de Julian Assange

Ciudad de México.- Al considerar que no existen condiciones de salud para realizarlo, la jueza del Tribunal Municipal de Westminster, Vanessa Baraitser dio a conocer que será aplazado hasta el cuatro de mayo el juicio de extradición del activista Julian Assange.

El juicio del fundador de Wikileaks estaba programado para este próximo 18 de mayo, sin embargo no podrá realizarse por la pandemia del Coronavirus Covid-19.

En este juicio el gobierno de Estados Unidos pretende regresar a Assange a aquel país, luego de exponer cables que darían a conocer el espionaje que realiza el gobierno estadounidense a través de la CIA y otras corporaciones de inteligencia.

“Me dijeron que no habría razón para creer que la preparación de las audiencias podría hacerse de forma remota con la participación de testigos. Las próximas audiencias deben cancelarse y establecerse una nueva fecha (…). Las audiencias de tres semanas se pueden realizar después del 2 de noviembre. Esta es la fecha más temprana”, aseveró la jueza.

Y es que Assange se encuentra grave de sus pulmones, por lo que en caso de infectarse de Coronavirus podría morir, razón por la que se aplazó la audiencia.

Hearing has been adjourned until May 4 https://t.co/jehFjNLzSz

— WikiLeaks (@wikileaks) April 27, 2020