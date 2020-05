Panistas se movilizan ante la CFE para demandar apoyo en pagos de luz

Morelia, Michoacán.- Los legisladores federales panistas Armando Tejeda Cid y Adolfo Torres Ramírez, efectuaron este miércoles una acción de movilización albiazul frente a diferentes instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad para demandar se otorguen apoyos al pago de luz durante la contingencia.

La acción abarcó presencia en oficinas de la CFE en una docena de municipios michoacanos. En Morelia ambos legisladores se apersonaron ante la delegación de la Comisión, haciendo entrega a los medios de comunicación de un escrito dirigido al titular de la institución Manuel Bartlett en donde formulan el requerimiento.

De acuerdo con los datos panistas en el último bimestre se han registrado incrementos indebidos y excesivos a las tarifas de energía eléctrica en algunas zonas del país.

“Es sorprendente que en plena crisis provocada por el Covid-19 se ha registrado un absurdo e injusto incremento en el pago por consumo de energía eléctrica en los hogares de miles de mexicanos, y que estas cantidades no son una simple imaginación de quien hace uso de la voz, estas cantidades se encuentran asentadas en los recibos de luz de muchos hogares de nuestro país, llegando estos, hasta con un aumento del 500%, en relación a las tarifas que indicaban sus recibos en el bimestre pasado”.

Argumentan que pese a que la CFE ha señalado que no se ha registrado un aumento superior a la inflación, durante el mes de enero al mes de abril del 2020, el incremento promedio interanual de la tarifa básica fue de 4.58% mientras que la tasa de inflación promedio anual fue de 3.40%, 1.18% mayor a la inflación, aseguran.

En su escrito los panistas se califican como un movimiento pacífico nacional que solicita la suspensión de cortes del suministro del servicio de energía eléctrica en el tiempo que duré la pandemia de Covid-19 y hasta la total recuperación de nuestra economía toda vez que el suministro básico es una actividad prioritaria para el desarrollo nacional; y que en este año no se incrementen las tarifas de energía eléctrica, principalmente a los hogares de bajo consumo y del sector agrícola, o en su caso, modificar o cancelar la tarifa de consumo excedente.

