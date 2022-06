Papá de Debanhi pide la renuncia de funcionarios de la Fiscalía de NL

Ante la incompetencia de la Fiscalía de Nuevo León, el papá de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, Mario Escobar, pidió la ‘cabeza’ de funcionarios por no cumplir los acuerdos.

Además, indicó que después de cinco días han ido a catear su casa y hostigar a su familia.

Comentó que esta semana se va a dar a conocer la fecha de la exhumación del cuerpo de su hija.

Mario Escobar dijo que este jueves no salieron a dar conferencia de prensa en la Fiscalía Especializada, que porque no hay nueva información, y tampoco se dio un reporte en el espacio de la conferencia mañanera conocido como «Cero Impunidad», debido a que, con excepción de Griselda Núñez, la FGJENL no participó en la mesa de trabajo como era el acuerdo, mientras los representantes del Gobierno Federal sí vinieron a la entidad.