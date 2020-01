El Parlamento europeo ratifica el Brexit: tras casi 50 años de tensa convivencia

Con la ratificación este miércoles por parte del Parlamento europeo del acuerdo de Brexit, este viernes, 31 de enero, se consumará la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE). Una convivencia de 47 años que, casi cuatro años después de la celebración del referéndum que daba el pistoletazo de salida, llega a su fin.

En una ‘minisesión’ plenaria, con un único punto del día, y con la única necesidad de obtener una mayoría simple, la Eurocámara ha escenificado un mero trámite, después de que el pasado 23 de enero la comisión parlamentaria de Asuntos Constitucionales ya diera su visto bueno por un amplio margen: 23 votos a favor y tres en contra.

Tras esta sesión, el presidente del Parlamento comunitario, David Sassoli, tutelará una ceremonia con los 73 eurodiputados británicos que abandonarán sus escaños, y el viernes se procederá a retirar la bandera británica de todos los edificios de las instituciones comunitarias.

Como paso previo, el primer ministro británico, Boris Johnson, el pasado viernes estampó su firma en el acuerdo. “Esta firma anuncia un nuevo capítulo en la historia de nuestra nación”, sostuvo el mandatario a través de Twitter.

Today I have signed the Withdrawal Agreement for the UK to leave the EU on January 31st, honouring the democratic mandate of the British people.

This signature heralds a new chapter in our nation’s history. pic.twitter.com/IaGTeeL2is

— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 24, 2020