Paro de labores en hospital del IMSS, Puebla por falta de insumos

Enfermeros, enfermeras, camilleros y personal médico en general se reunieron en las instalaciones del Hospital de Especialidades “Manuel Ávila Camacho”, en un paro de labores para exigir que se les otorguen los equipos necesarios para atender a los pacientes, tanto confirmados de covid-19, como sospechosos.

A través de la representación sindical, los trabajadores del hospital pidieron la presencia de medios de comunicación, para hacer explícitos los motivos del paro de labores. Fue la presencia de los periodistas lo que terminó de “calentar las aguas” en el ambiente, y el encuentro que tenía como objetivo el negociar la entrega de equipo médico, terminó en golpes.

El personal del hospital, afirma que no se niegan a atender a los enfermos de Covid-19, pero necesitan contar con el equipo adecuado para llevar a cabo la tarea sin propiciar más contagios.

Los trabajadores del hospital, afirman que la institución, sí cuenta con el equipo médico necesario para atender a pacientes entrantes, pero sólo están autorizados para usarlos con pacientes confirmados de coronavirus, por lo que los casos sospechosos se tratan sin protección adecuada.

“Hay cambios de diagnóstico, porque están diciendo que mueren por neumonía atípica, y no es así. Sí queremos atenderlos, no tenemos miedo de atender, siempre y cuando nos den los insumos suficientes. Todos tenemos familia, hijos, no queremos ponerlos en riesgo”, expuso una enfermera del hospital.