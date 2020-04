A partir de este día, negocio que no sea esencial y esté abierto en Morelia será clausurado

Este lunes se clausurarán todos los negocios que no cuenten con actividades esenciales y que se encuentren prestando servicios en Morelia.

El alcalde Raúl Morón Orozco, formalizo esto al compartir que durante la semana que transcurrió se les informó que era necesario que suspendieran actividades, esto con el fin de disminuir y evitar el riesgo de contagios por Covid- 19. A partir de este día, inspectores recorrerán toda la ciudad y se procederá administrativamente con los que no sigan las recomendaciones.

También pidió a la sociedad prepararse para los cambios que implicarán la pandemia del coronavirus, ya que, lo que antes fue ya no va a ser y es importante acoplarnos a la realidad y pensar en qué se hará después de la crisis por todas las transformaciones económicas, políticas y sociales que se van a dar.

“En el gobierno, lo estamos haciendo con toda responsabilidad, con los gabinetes ya estamos trabajando cómo podemos ir construyendo y creando estos nuevos procesos para estar a la altura de las circunstancias, porque el gobierno debe estar en momentos buenos como fue el caso de que el año pasado fue un momento importante y en estos momentos de crisis también tiene que haber gobierno”.

Así mismo, Morón añadió que las tres semanas que vienen son fundamentales y si la gente se queda en casa y atiende las recomendaciones, se podría pasar esta etapa más crítica con buenas condiciones y tener menos efectos de los que se están teniendo.

“Si estás en tu casa, y en tu casa no hay contaminación aún y no sales de tu casa, no tienen ningún riesgo de contaminación. Pero con una sola persona que salga de casa, que pueda ser el caso, hay riesgos mínimos y no tan mínimos de contagio”, señaló.

Ademas esta semana que concluye anunciaron medidas un poco más drásticas ya en todos los mercados.

“Todos los negocios que no sean esenciales tienen que cerrar, zapaterías, tiendas de ropa, de colchas, etcétera. Todos los que no sean de abarrotes, de frutas, de carnes, de quesos, todo lo que no tenga que ver con comida, deben cerrar”.

“Se les está llamando voluntariamente a que ya no se instalen en ningún mercado porque los inspectores van a estar muy al pendiente para no dejarlos instalar”.

“Estamos viendo este proceso de transición, pero a partir de la próxima semana no habrá ningún negocio de éstos instalado”, sentenció Morón Orozco, tras resaltar que se tienen instaurados programas de créditos y de alimentación que el Gobierno Federal “nos ha tratado bien”, concluyó Morón.

