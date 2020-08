Pasajera ebria se quita el cubrebocas en avión, la bautizan como #ladycovid

Una pasajera armó un escándalo en un vuelo que se disponía a despegar de Cancún, Quintana Roo, luego de empezar a discutir con el resto de la tripulación del vuelo, alegando que a nadie le importaba la pandemia de coronavirus.

En más de una ocasión el resto de los pasajeros le gritaron que ya se callara y se sentara, reclamando que debido a su escándalo, el vuelo se estaba retrasando.

“Les voy a decir una cosa. Todos están aquí porque les vale verga el covid. Nos vale verga el covid y todo. Amor, vienen aquí a romperse con Dios, mientras todos dicen: ‘Ay Dios mío, no no no no hago nada malo’. A todos les está valiendo verga el covid. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué me juzgan a mí de culera? ¿Por qué?”, destacó la pasajera.