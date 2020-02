¿Por qué es peligroso el uso de dildos caseros?

Si aun no lo sabes, existe un gran riesgo cuando se trata de tomar objetos domésticos y convertirlos en juguetes sexuales.

“Hay dos formas en que una persona puede salir lastimada por cualquier dispositivo sexual”, explica Amir G. Nasseri, ginecólogo certificado.

Primero, existe el riesgo de infección por usar un objeto que no se puede desinfectar fácilmente, y luego existe la posibilidad de lesiones físicas en los órganos pélvicos por medio de un trauma.

“La complicación más común que han encontrado mis pacientes es el trauma físico, que requiere reparación quirúrgica”, agrega el especialista.

Si definitivamente es muy necesario, si es absolutamente necesario, o si quieres saber cómo hacerlo por tu propia curiosidad mórbida, es recomendable que cualquier cosa que se use para un dildo, ya sea casero o, como dicen, perceptible, como en algo de la casa debe usarse con fines sexuales, debe ser irrompible, suave, no absorbente y estar hecho de un material no tóxico.

