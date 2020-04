Peña Nieto no está siendo investigado, descarta AMLO

Ciudad de México.- Luego de que esta semana comenzara a correr rumores que apuntarían que el Gobierno de México habría iniciado una investigación en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto, el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador descartó esta posibilidad.

“Desde la toma de posesión de mi Gobierno, lo he dicho con toda claridad, que tendrían los ciudadanos que solicitarnos que se lleve a cabo una consulta para preguntarle al pueblo de México si quiere que se juzgue a los ex presidentes, desde Salinas hasta el ex presidente Peña, por todo lo que sucedió en el lamentable y triste periodo neoliberal”, sostuvo en rueda de prensa mañanera.

Pese a esto, no descartó que haya algunas denuncias ciudadanas ante la Fiscalía General de la República, sin embargo precisó, cualquier ciudadano está en su derecho de presentar este tipo de denuncias, las cuales serán atendidas con toda seriedad.

Ante este panorama, reiteró que, si el pueblo lo pide, se iniciarán investigaciones para deslindar responsabilidades de un presunto mal manejo durante el periodo neoliberal.

Sin embargo, enfatizó que se hará así únicamente cuando el pueblo demande una consulta y, posteriormente, se vote por el sí a iniciar esta investigación.

Tu opinión es importante:

comentarios