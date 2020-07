Peña Nieto y Videgaray, primeros implicados por Lozoya

Ciudad de México.- Luego de la detención y extradición del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, fueron vinculados el ex presidente enrique Peña Nieto y el ex secretario de relaciones exteriores Luis Videgaray.

En la primera declaración en México, dio a conocer la Fiscalía General de la República, fueron estos dos nombres los que vinculó a las actividades presuntamente ilícitas que realizaban.

Estos dos, expuso Lozoya, estarían vinculados al caso de Odebrecht, ya que presuntamente influyeron en los contratos y entrega de sobornos.

Cabe señalar que Lozoya entregó unos videos en los que presuntamente se observan a ambos actores durante algunas de estas transacciones, por lo que ya serán analizados los videos para poder deslindar responsabilidades.

Hasta el momento estos videos no han salido a la luz, pues son parte fundamental de la investigación judicial.

