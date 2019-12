Periodista michoacano denuncia que los Calderón lo mandaron matar

Morelia, Michoacán.- La hermana de Felipe Calderón, Luisa María Calderón Hinojosa tenía comunicación directa con Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, a quien le pedía favores, aseveró el periodista michoacano Jesús Lemus Barajas.

Recordó que en mayo del 2008 notificó al entonces presidente, Felipe Calderón Hinojosa respecto a esta relación entre La Cocoa y La Tuta, a lo que el ex titular del Ejecutivo ordenó su muerte.

“Ahí te lo encargo. Dale pronto y lo tiras al río”, fueron las palabras que escuchó recibir al comandante Luis Carrillo luego de que lo privó de su libertad de manera ilegal.

Dentro de una entrevista el periodista michoacano narra como fue la propia policía que lo entregó al grupo delictivo de Los Zetas para que lo mataran, sin embargo se salvó y tuvo que abandonar la entidad por su propia seguridad.

En el marco de la detención del ex secretario de seguridad pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, contexto en el que también Felipe Calderón dijo desconocer la red de corrupción entre el Estado Mexicano y el crimen organizado, Jesús Lemus acusó a Calderón de mentiroso.

“La hermana del ex Presidente Felipe Calderón le hablaba [a “La Tuta”] para pedirle favores, para que candidatos de elección popular fueran apoyados por el narco. Yo comienzo a publicar este tipo de relación y entonces se viene una venganza del ex Presidente Calderón, donde él ordena mi ejecución, de tal forma que un comandante de la policía ministerial me busca y me secuestra”, declara a Sin Embargo.

Si bien dijo, se salvó de pura suerte, fue encarcelado por tres años por esta declaración.

En este sentido acusó a Genaro García Luna de haber fabricado un expediente “de cajas y cajas” en su contra, por lo que se declaró como un preso político durante la administración calderonista.

Por su parte consideró que el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador deberá de investigar de manera exhaustiva la red que involucra directamente al ex presidente Felipe Calderón.

“Calderón es un farsante, un loco, un mitómano. Es increíble que quiera que nos traguemos la mentira de que él no sabía lo que hacía el secretario de seguridad pública. Por supuesto que sabía y tan lo sabía que cuando yo estaba en Puente Grande, tenía de vecino de celda al ‘El Grande’, José Enrique Villarreal Barragán, el jefe de los sicarios de los Beltrán Leyva, y de la voz del ‘El Grande’ escuché las versiones de cómo era la relación de Felipe Calderón, a través de Genaro García Luna, no solo con el Cártel de Sinaloa, sino con el Cártel de Los Zetas, con el Cártel del Golfo, de La Familia Michoacana”, abunda.

