Permanece con efectos decreto de desaparición de Junta de Caminos determina juez

El decreto administrativo emitido por el Ejecutivo del Estado para la desaparición de la Junta de Caminos permanecerá en sus efectos, esto luego de que el juez Segundo de Distrito en el Estado, determinó negar el inocente de suspensión derivado del juicio de amparo promovido por Martín Barajas Sánchez en contra de la medida.

La resolución del juez emitida el pasado seis de enero, niega a Barajas la suspensión definitiva que solicitó, respecto de los actos reclamados al Ejecutivo Estatal, concretamente el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado 25 de noviembre de 2019, mediante el cual declara la desaparición de la Junta de Caminos.

En la resolución, el juez hace referencia al artículo 128 de la Ley de Amparado en la que se establece que con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de oren público”.

En sus razonamientos el juez apunta que en este caso existe solicitud expresa de la parte quejosa para la concesión de la medida cautelar solicitada, por lo que se estima satisfecho el primer requisito enunciado.

“Sin embargo, en la especie no se estima superado el segundo requisito previsto por el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, que señala que la suspensión se decretará siempre y cuando no se siga perjuicio al interés social no se contravengan disposiciones de orden público; es así, porque el acto reclamado consiste básicamente, en el decreto que ordena la extinción y liquidación del organismo público descentralizad denominado Junta de Caminos”.

De acuerdo con el juez, una de las finalidades del referido decreto es para “la protección del patrimonio del Estado, que impacta en todos los habitantes de éste; por tanto, el suscrito considera que de conceder la medida cautelar solicitada, se contravienen disposiciones de orden púbico e interés social y por ende al no encontrarse satisfechos los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo para decretar la suspensión de los actos reclamados, se impone negar la suspensión definitiva solicitada”.

