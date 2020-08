Persisten cañones antigranizo y omisión de autoridades para evitarlos: campesinos

Morelia, Michoacán.- Las autoridades son omisas frente al uso de cañones antigranizo que han afectado a campesinos en Michoacán, quienes pese a denunciar el uso de estas tecnologías no ven acciones eficaces para combatirlos y permitir que el ciclo de lluvias no se vea afectado.

Este miércoles el Colegio de Michoacán organizó un encuentro coordinado por Carmen Ventura Patiño, de diálogo entre la academia y campesinos a propósito del uso de cañones antigranizo y los problemas que esto conlleva.

En el encuentro Emilio Sánchez Domínguez de la comunidad La Tabla, municipio de Huiramba, Agustín Gómez García y Gonzalo Piñón Fuerte del Ejido El Pedregal, y José Gutiérrez García de Huatzanguio, municipio de Lagunillas, subrayaron que mantendrán su lucha para impedir el uso de cañones antigranizo en sus regiones.

“Nosotros como productores y campesinos, la región que hemos estado luchando por la no utilización de granizo es Huiramba, Lagunillas, Pátzcuaro Morelia y Acuitzio. La lucha empezó por los campesinos porque cuando empezó la producción de frutillas rojas empezó la disminución de lluvias, fue entonces que se agravó el problema”, recalcó Gonzalo Piñón Fuerte.

Hace dos años –recordó- se empezó con reuniones y acciones por parte de los campesinos, quienes vieron cómo las lluvias se fueron desplazando ya que, anteriormente arrancaban en abril o mayo a más tardar, y ahora se han retrasado para iniciar hasta julio.

“Se empezó la lucha, hubo reuniones con autoridades, haciendo recorridos en la zona del conflicto, en la región de Acuitzio, Villa Madero, Morelia, se encontraron como siete cañones estacionarios, las autoridades con injerencia en ese tema dijeron que se iban a desmantelar, lo hicieron con algunos pero aún en Rio Hondo de Villamadero nos reportan que hay uno, en Huiramba nos comentan que hay otro; está la versión de que hay cañones móviles aunque los freseros y autoridades no digan que no existen, pero los investigadores nos dicen que si los hay”.

Calificó como absurdo que los productores de frutillos rojos argumenten que no hay afectación, “¿cómo no va a haber?, a la nube se le incrementa la temperatura a tres mil grados centígrados ¿cómo no se va afectar si se manejan esas temperaturas en las explosiones?, si el agua hierve a cien grados centígrados pues imagínense a tres mil grados que se bombardean las nubes, pues las evaporan, por eso sólo tenemos lloviznitas o brisitas”.

Falta investigación

El investigador Ricardo García de Alba, que actualmente coordina la carrera en Ingeniería en Geofísica de la Universidad de Guadalajara refirió que existe una enorme controversia respecto a los cañones antigranizo, ya que en todas las regiones del mundo donde se han instalado estas tecnologías se observan las mismas condiciones que en Michoacán, y que implican que las lluvias disminuyen, las nubes se desbaratan, no se condensan y se precipitan pocas lluvias; “los promotores de estas tecnologías dicen que no dejan de llover porque caen algunas chispitas”.

Explicó que el cañón usa gas para crear una explosión que es emitida a la atmósfera 20 minutos antes de la presencia de la lluvia de la tormenta, “se supone que son tecnologías para desbaratar el granizo, sin embargo meteorólogos e investigadores de la atmósfera dicen que una vez formado el granizo es muy complicado poderlo desbaratar”.

El cañón –refirió- dispara cada cuatro segundos a la atmósfera esas detonaciones 20 minutos antes y durante lo que dure la tormenta, con una onda de choque que viaja a la velocidad del sonido, sin embargo acota que “hace falta mucha investigación de campo para ver con qué fuerza llega esa onda de choque.

“Algunas empresas lo que dicen que hacen es crear un efecto de canal o túnel en la atmósfera donde cada cuatro minutos están empujando, en donde el aire caliente asciende por ese túnel y se va mezclando con el aire frio de las nubes de tormenta, y al irse combinando ambos aires inhibe la formación de granizo”.

No obstante consideró que ese tipo de afirmaciones deben ser comprobadas, por lo que se hace necesario crear monitoreo y protocolos para saber qué pasa en la atmósfera cuando se activan los cañones.

“A grandes rasgos lo que sucede con el cañón es que hay cambios en la atmósfera y la producción de lluvias, pero eso no lo dicen ellos, eso lo hemos visto en las regiones. Es necesario investigar para que con certeza y con evidencia científica podamos tener la certeza de que algo está sucediendo.

“Si los fabricantes de estos artefactos tuvieran el interés de demostrar que su tecnología realmente es eficiente y que nos expliquen cómo funciona, entonces todo mundo estaríamos receptivos para escucharlos, cosa que no se ha dado”.

Tu opinión es importante:

comentarios