Personal de salud, de la bendición a la discriminación

Morelia, Michoacán.- “Si lo he sentido, ahora percibo miradas distintas por traer el uniforme”, reconoce Ofelia García Jiménez, enfermera general en Morelia, quien al acudir a una tienda, cargar gasolina, o incluso conducir su vehículo ha observado cómo las personas hora la ven manera diferente.

“Cuando empezó todo eso te veían con gusto, como animándote, pero ahora ya es diferente, incluso cuando voy en el carro y hago alto en un semáforo, puedo notarlo en conductores de otros vehículos”.

En México a diferencia de otros países, el fenómeno de la discriminación a personal médico va al alza a la par que se ahonda la crisis sanitaria por el Covid-19; cada día son más frecuentes las noticias de agresiones contra enfermeras, doctores y personal de salud por el solo hecho de transitar en la vía pública con su uniforme.

Como profesional de la salud, Ofelia enfrenta la crisis sanitaria desde la particularidad que le da ser enfermera en el Centro de Readaptación Social “David Franco Rodríguez”. No es ahí donde ha percibido un cambio en la manera en que la ven, ahí su labor continúa con las medidas de protección que precisa el momento, en la calle, al momento de circular donde percibe ya miradas distintas.

“Si lo he sentido, no sé si sea una sensación sugestiva, pero sí sientes las miradas distintas; al principio de todo esto era al contrario, qué padre que trabajes porque te estás arriesgando por los enfermos, pero ya ahorita ya es diferente.

“Creo que es parte de la ignorancia de la gente, el hecho de verte de blanco, con una bata, creen que estás contaminado. La gente debe entender que nosotros estamos más conscientes que nadie sobre la seguridad y protección que debemos tener para no contaminarnos a nosotros ni a otros, nosotros somos quienes más conocimiento tenemos respecto a las medidas de precaución para no proliferar el virus”.

Ofelia insiste en que el personal de salud es quien finalmente se enfrenta directamente para parar y contener la crisis, “nosotros somos quienes cuidaremos a los pacientes que estén delicados, ahí vamos a estar, nadie más, porque no va a llegar alguien que no sepa cómo tratar a un paciente, sólo seré el personal médico”.

Afrontar la contingencia desde un penal

Hacer frente a la contingencia sanitaria desde un penal tiene matices diferentes, el confinamiento permite un mayor control para evitar contagios o situaciones de riesgo.

“Dentro del Cereso tenemos un área médica para la población, ahí esta contingencia la he vivido sin una sola agresión, realmente no tengo ese problema con la población penitenciaria, al contrario, ellos nos ven como una figura distinta, de alivio”.

Recuerda que desde un inicio cuando se suspendieron las clases por la contingencia, en el penal también se cerró la entrada a las visitas, “no hay ni visita íntima, ni familiar, no hay ningún tipo de entrada como medida de precaución, cosa que sí nos ha beneficiado porque así los internos realmente están protegidos del exterior, están en una cuarentena al 100.

“El personal que acudimos al penal obviamente tenemos medidas de protección: está el cubrebocas, el gel antibacterial, cloro en los zapatos, incluso estuvimos tomando temperaturas. En donde yo estoy, es como una clínica de consulta externa en la que hay varios consultorios y una sala de espera que está en jardín, al aire libre, entonces los internos no se están aglomerando, estamos manteniendo máximo diez gentes en sala de espera para que no haya aglomeración, cosa que se respeta muy bien porque la gente de seguridad está mediando esa parte.

“Ahorita realmente no hay mucha gente que esté solicitando la consulta porque afortunadamente no hay ningún brote de gravedad, lo que tenemos son gripes comunes, diarreas y padecimientos sin mayor importancia, es lo normal”.

Ofelia explica que si hay algún paciente que requiera salir al Hospital Civil, se realiza una contención para descartar cualquier tipo de contagio, se le aísla y se está revisando una vez que regresa de la visita, “consideramos que estas medidas son muy útiles y nos van a permitir contener cualquier situación de riesgo”.

Ella recuerda que al inicio cuando se suspendieron las visitas al penal, hubo inconformidad en la población penitenciaria, “pero finalmente las autoridades explicaron la situación, se llegaron a acuerdos y el asunto se solucionó, porque finalmente la población penitenciaria también se ha venido enterando de cómo está el problema, escuchan noticias y ven que la situación es muy seria”.

