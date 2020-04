Personas que promovieron amparos contra el aislamiento obligatorio, “egoístas” que no piensan en los michoacanos: Silvano

Morelia, Michoacán.- El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, calificó como “egoístas” e individualistas a los abogados que solicitaron amparos contra la obligatoriedad del confinamiento.

Luego de que el gobierno del estado firmara el lunes pasado un decreto para hacer obligatorio es aislamiento social, como una medida para evitar más contagios de coronavirus, abogados interpusieron amparos para poder transitar con normalidad sin ser acreedores de las sanciones incluidas en la nueva disposición.

“Esas personas que pretenden que la vida siga normal en las calles no están pensando en nuestr@s abuel@s, niñ@s que tienen alguna enfermedad. No están pensando en los hospitales colapsados, en los cientos de muertos, en las familias que ni siquiera se van a poder despedir de sus seres queridos.

No están pensando en l@s michoacan@s, están pensando en ellos mismos, lamento que no entiendan que no es el momento del yo, de egoísmos, sino de la solidaridad y la corresponsabilidad”, expresó el gobernador en un mensaje a la población.

Aureoles mencionó que la determinación de hacer obligatorio el confinamiento en medio de la pandemia por el Covid-19, corresponde a que su gobierno está conciente de que “lo peor está por venir”, y de que el resguardo en casa es una medida sustentada legalmente, “pero además la más efectiva” para disminuir contagios, precisó.

El mandatario estatal aseguró que en la aplicación de esta reglamentación, no se permitirán maltratos, agresiones y violaciones a Derechos Humanos de los habitantes.

“Lamento si nuestra medida molesta a algunos, pero no es momento de libertades individuales que amenazan la vida de todos, no es momento ni hay tiempo para egoísmos”, reiteró Aureoles.

Tu opinión es importante:

comentarios