Personas recuperadas de Covid-19 podrían perder su inmunidad a la enfermedad en tres meses; científicos de Londres

Muchos pacientes recuperados de Covid-19, que han mostrado recuperación, podrían perder su inmunidad a la enfermedad en meses y hasta semanas, esto de acuerdo con las investigaciones realizadas por científicos del King’s College de Londres.

Tras analizar la respuesta inmune a más de 90 pacientes y trabajadores sanitarios, los científicos descubrieron que los niveles de anticuerpos que pueden destruir el virus alcanzaron su punto máximo aproximadamente tres semanas después del inicio de los síntomas, para luego disminuir rápidamente, según informes de The Guardian.

Los análisis de sangre revelaron que mientras el 60 por ciento de las personas obtuvieron una respuesta de anticuerpos “potente” en el punto álgido de su batalla contra el virus, sólo el 17 por ciento mantuvo la misma potencia tres meses después. Los niveles de anticuerpos cayeron hasta en 23 veces durante el periodo y, en algunos casos, se volvieron indetectables.

Por su parte, la investigadora principal Katie Doores, detalla que las personas están produciendo una respuesta de anticuerpos razonable contra el virus, si bien ésta disminuye en un corto periodo de tiempo, de tal forma que de lo alto que sea su pico dependerá cuánto tiempo permanecen los anticuerpos.

El estudio ha sido enviado a una revista científica, aunque no ha sido revisado aún por pares, podría tener implicaciones para el desarrollo de una vacuna y para la búsqueda de la “inmunidad colectiva”, al sugerir que las personas podrían reinfectarse año tras año y que las vacunas podrían no protegerlas por mucho tiempo.

Antibody responses to COVID-19 can begin to decline after as little as 2-3 months, according to research from Dr Katie Doores @KCLImmunoMicro

Read the story: https://t.co/bXTNEcHueR

— King’s Faculty of Life Sciences & Medicine (@kingsmedicine) July 13, 2020