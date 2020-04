Personas recuperadas de Covid-19 podrían volver a infectarse; OMS

Este sábado, La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha emitido un informe donde detalla que actualmente no hay evidencia de que las personas recuperadas de Covid-19, estén protegidos de una segunda infección por coronavirus.

Por medio de un comunicado, las Naciones Unidas, han alertado contra la emisión de pasaportes de inmunidad o certificados libres de riesgo a personas que han sido infectadas, asegurando que esta práctica en realidad puede aumentar el riesgo de propagación pues puede servir para ignorar las advertencias de las autoridades sanitarias.

Añaden que esto también va por algunas pruebas de anticuerpos, en las cuales las personas den positivo, y ya no vuelvan a respetar las medidas sanitarias porque se considerarían inmunes.

La OMS asegura que la mayoría de los estudios han demostrado que las personas que se han recuperado de la infección tiene anticuerpos contra el virus. Sin embargo, algunos de ellos tienen niveles muy bajos de anticuerpos neutralizantes en su sangre lo que evoca que la inmunidad celular también podría ser crítica para la recuperación.

There is currently no evidence that people who have recovered from #COVID19 and have antibodies are protected from a second infection.https://t.co/8mWyjBILIS#coronavirus pic.twitter.com/aoWfTKBReJ

— World Health Organization (WHO) (@WHO) April 25, 2020