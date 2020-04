Pese a contingencia, se espera arribo de 20 mil migrantes michoacanos provenientes de EUA

Morelia, Michoacán.- A pesar de que Estados Unidos de Norteamérica es considerado como el epicentro del nuevo coronavirus, con más de 488 mil casos confirmados, migrantes michoacanos radicados en el país vecino viajaron al estado para la celebración de la Semana Santa.

Aunque el gobierno de Michoacán instó a los connacionales a no visitar la entidad para no poner en riesgo la salud de sus familias, en días pasados arribaron y se espera aún la llegada de 20 mil migrantes provenientes principalmente de California, Texas, Illinois, Washington D. C., Nevada y Georgia, puntos donde se concentra la mayor parte de los michoacanos en E.U.A., informó la Secretaría del Migrante.

El titular de dicha dependencia, José Luis Gutiérrez Pérez, indicó que a pesar del alto número de michoacanos que llegarán a sus comunidades, sí se observó una disminución del 50 por ciento en el arribo de migrantes para la presente temporada vacacional -en años pasados arribaron 40 mil-.

“Siguen arribando, porque el operativo se cierra hasta el 27 de abril. Ha habido vuelos cancelados, creo que se está generalizando una conciencia de quedarse en casa. A todos los que están llegando les pedimos que de pongan en cuarentena, para protección de sus familiares.

La Secretaría del Migrante es pequeña, no tenemos la capacidad de estar ahí vigilando que no salgan, pero esto lo coordinamos con la jurisdicción sanitaria y nuestros enlaces de atención a migrantes en los municipios”, expuso el titular de Semigrante.

Los municipios que están en mayor riesgo sanitario por el recibimiento de los migrantes son: Morelia (zona urbana y rural), los municipios aledaños a la capital del estado, Uruapan, Zamora, Hidalgo, Zitácuaro, Maravatío y Apatzingán.

José Luis Gutiérrez ahondó que incluso, de los 44 casos de coronavirus confirmados en el estado, cuatro corresponden a personas provenientes del país vecino.

En lo que respecta a los connacionales diagnosticados con el virus en Estados Unidos, el secretario de los Migrantes refirió que no se cuenta con un registro, debido a que el sistema de salud norteamericano clasifica los casos positivos como mexicanos o latinos, sin importar la entidad de la que sean originarios.

Hasta el momento, la Secretaría del Migrante ha recibido una sola petición de repatriación de un migrante que falleció por Covid-19.

