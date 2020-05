Peso muerto, Comisión de Salud del Congreso durante pandemia

Morelia, Michoacán.- La Comisión de Salud del Congreso del Estado, ha resultado peso muerto durante la crisis sanitaria por la que se atraviesa, evidenciando la ausencia de trabajo que ha registrado a lo largo de la LXXIV Legislatura del Estado.

Dicha comisión presidida por la diputada panista María del Refugio Cabrera Hermosillo, e integrada por los diputados Salvador Arbizu Cisneros, Yarabí Ávila González, Osiel Equihua Equihua y Zenaida Salvador Brígido, ha sido incapaz de emitir al menos un boletín que comparta medidas elementales de cuidado de la población en esta contingencia, mucho menos ha asumido un carácter supervisor sobre las acciones realizadas en Michoacán por la pandemia.

Durante este 2020 dicha Comisión no ha dictaminado ni sacado adelante ningún asunto, no se le ve trabajo alguno, ni ha manifestado interés alguno sobre lo que ocurre en el país por la pandemia por Covid-19.

Cabe apuntar que el trabajo de una comisión depende en la mayoría de los casos de su presidente, quien es el que convoca a reuniones y propone agenda. En el caso de Comisión de Salud, la conducción de los trabajos se observa extraviada y nula.

Los cuatro acuerdos que ha sacado adelante esta Comisión en esta legislatura, han sido para proponer el archivo de asuntos pendientes y así no tener que trabajar en su dictaminación. También para ahorrarse fatiga en trabajo y discusión en 2019 emitió un dictamen para archivar la iniciativa de Ley para la Protección del Trabajo Sexual.

La Comisión sólo ha logrado dictaminar siete asuntos, todos ellos en 2019, y en su mayoría han sido porque se trata de propuestas que han presentado de manera particular los integrantes de la propia Comisión, ya que los asuntos promovidos por otros diputados permanecen congelados.

Este año la no ha logrado siquiera sacar adelante la Glosa del Informe de Gobierno pese a que los tiempos ya vencieron y el grueso de las Comisiones dictaminaron hace meses.

Más allá de la improductividad, la ausencia de la Comisión de Salud es particularmente notoria durante la contingencia sanitaria actual, lo que ha dado pie a visualizar la pertinencia del cambio de presidencia en la misma, respetando el origen partidita de la bancada a la que le corresponda ese espacio, en este caso el PAN.

El tema saldría a colación durante un par de ruedas virtuales con legisladores locales, en donde medios de comunicación cuestionarían sobre la ausencia de la Comisión de Salud y la necesidad de una reconfiguración en su presidencia.

Alfredo Ramírez Bedolla, diputado de Morena reconoce que existe un retraso en el trabajo, “en algunas comisiones ciertamente se observa una actividad lenta en lugar de ser más proactiva; en este momento la Comisión de Salud, la de Presupuesto y la de Hacienda deberían estar en un trabajo muy presente ante la contingencia”.

En el caso de la Comisión de Salud apunta que debería ser vital para que solicitara el Gobierno informes, revisara cómo se está atendiendo la situación, cómo enfrentarla, qué medidas tomar y la manera en que debería coadyuvar el Legislativo.

Araceli Saucedo Reyes, del PRD coincide en la necesidad de que comisiones como la de Salud se reactiven, sin embargo no mostró optimismo en que esto suceda ya que recordó que, cuando fue integrante de la Junta de Coordinación Política, fueron diversos los comunicados y llamados a los presidentes de comisión para que se pusieran a dictaminar los asuntos pendientes, y nunca hubo mayor eco.

