PETA invita en no decirle “mascota” a tu perro, es ofensivo

La presidenta de PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales), Jennifer White, apuntó durante una entrevista que las personas no deben llamar “mascotas” a sus animales, pues es “despectivo”.

En cambio, invitó a que a los animales que viven en casa, se les llame compañeros.

En la entrevista, para el programa Good Morning Britain, White dijo que la palabra ‘mascota’ implica una posesión sobre ellos.

Animal welfare group PETA want people to refer to their pets as companions.@piersmorgan is not impressed! 😂😂 pic.twitter.com/BtVLAprwWY

— Good Morning Britain (@GMB) February 4, 2020