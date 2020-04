Pide PAN no promover indiscriminadamente amparos contra confinamiento obligatorio

Morelia, Michoacán.- A no promover indiscriminadamente amparos contra el confinamiento obligatorio decretado en Michoacán, es el llamado del PAN en Michoacán luego que se dieran a conocer los primeros fallos judiciales a favor de ciudadanos que se han amparado contra la medida instrumentada por el Gobierno del Estado.

En entrevista virtual Oscar Escobar Ledesma, dirigente estatal albiazul cuestionado sobre el particular, consideró que la decisión sobre el confinamiento no busca el privar a los ciudadanos de su libertad, sino para cuidar la salud.

“En Lázaro Cárdenas, en Tzintzuntzan lo estamos viendo, la gente no entiende y sigue en la calle, y si los alcaldes de Morena están en contra de la medida de Gobierno del Estado, entonces el llamado es a que tomen medidas necesarias y urgentes para que no suceda lo que ocurre en Lázaro Cárdenas y Morelia que son municipios gobernados por ellos”.

Sobre los amparos promovidos por ciudadanos, consideró que a nadie le gusta ser sancionado por andar en la calle, “pero más allá del cuestionamiento de si es o no legal, yo me iría al tema de fondo que es el limitar el tráfico de la gente que anda en la calle, porque hay personas que aún hacen fiestas o que no tienen por qué estar fuera de sus hogares y sale sin tomar las medidas necesarias”.

Escobar Ledesma consideró que esta medida más que para castigar a los ciudadanos que están en la calle, es para controlar y regular el tráfico como una medida de prevención sanitaria.

“Ciudadano que se quiera amparar definitivamente está en todo su derecho, tenemos que respetarlo, pero el llamado es a que se protejan, a que guarden la sana distancia y a que no promuevan el que se presenten más amparos, porque los infectados están creciendo de manera exponencial día a día y los muertos también se van a empezar a multiplicar y entonces, hay que ver si esas personas que se amparan son las que van a aportar recursos a los enfermos”.

