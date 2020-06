Pide Silvano festejar Día del Padre desde la distancia

Morelia, Michoacán.- El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles conejo se sumó al llamado del sub secretario de salud, Hugo López Gatell, al hacer un llamado a los michoacanos a que se queden en casa.

Al respecto el mandatario estatal refirió que “ya habrá tiempo de comerse un mole”, al tiempo que refirió que debido a la situación de la pandemia en Michoacán lo más conveniente es quedarse en casa y festejar a la distancia.

“Hoy más que nunca les pido que no nos rindamos, que no bajemos la guardia; no podemos regarla. A título personal, quiero pedirles que contengamos las ganas de celebrar a nuestros papás, nos mantengamos alerta y conscientes del peligro que representa reunirnos”, declaró el mandatario estatal.

Por su parte reiteró que habrá que prestar especial atención en los sectores de riesgo, como lo son adultos mayores, por lo que con más razón habrá que evitar visitarlos este día.

“Aprendamos a demostrar nuestro cariño cuidando a quiénes más queremos”, finalizó.

Tu opinión es importante:

comentarios